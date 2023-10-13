Захарова: США не могли не знать о подготовке движением ХАМАС атаки на Израиль

В России уверены, что американцы не могли не знать о готовящейся атаке на Израиль.Члены палестинского движения ХАМАС осуществили достаточно масштабное вторжение в Израиль, подготовка которого не могла ускользнуть от “глаз” США.
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