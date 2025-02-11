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Русское оружие

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❗️⚡️Согласно оперативным данным, штурмовые подразделения ГрВ "Восток" овладели

❗️⚡️Согласно оперативным данным, штурмовые подразделения ГрВ "Восток" овладели значительной частью поселка Андреевка под Курахово, включая северную, восточную и центральную части, до улицы Ленина.

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