❗️⚡️Согласно оперативным данным, штурмовые подразделения ГрВ "Восток" овладели значительной частью поселка Андреевка под Курахово, включая северную, восточную и центральную части, до улицы Ленина.
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❗️⚡️Согласно оперативным данным, штурмовые подразделения ГрВ "Восток" овладели значительной частью поселка Андреевка под Курахово, включая северную, восточную и центральную части, до улицы Ленина.