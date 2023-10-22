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Атака в Кривом Роге: Уничтожены склады с боеприпасами ВСУ

Атака в Кривом Роге: Уничтожены склады с боеприпасами ВСУ

Специалисты подтвердили ликвидацию складов 4-й танковой бригады украинских военных.Как сообщили в Минобороны России, в районе города Кривой Рог уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады украинских военных.

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