InАging: компьютерная игра на двух языках защищает от умственного старения

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна разработали для пожилых людей многоязычное игровое приложение с сенсорным экраном, помогающее тренировать когнитивные навыки и сохранять ясность ума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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