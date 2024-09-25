Цены для россиян на европейские автомобили из Южной Кореи выросли с начала года на величину до 25%, по данным «РоговМобиль»

Популярные автомобили европейских брендов, которые ввозятся в Россию из Южной Кореи, с начала 2024 года подорожали на величину от 5 до 25%, о чем рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
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