Бастрыкин поручил возбудить дело по травмированию детей под Зеленоградском

Поручение возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором были травмированы дети, дал председатель Следтсвенного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК РФ 15 июля на официальном интернет-портале.
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