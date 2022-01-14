Парламентская газета

695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Нет, с 18 сценариями ничего не получится. Надо еще 36. Только тогда амеры смогут что-то понимать.В США разработали...
  • Сергей Косторнов
    Больше  на  Запад   гоните   ..  авось   и    нас  подешевеет  !!!!  Гниды  лобковые !!!Экономист: продук...
  • Валентин Щербаков
    А что можно ожидать от лживых, русофобских, трусливых, обкуренных и извращенных сенаторов, тупорылые дебилы...Лавров назвал нер...

Когда следствие стало независимым

Когда следствие стало независимым

День образования Следственного комитета Российской Федерации отмечается 15 января. В этот день в 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», что стало поводом внести в календарь ещё одну памятную дату.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх