Когда следствие стало независимым

День образования Следственного комитета Российской Федерации отмечается 15 января. В этот день в 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», что стало поводом внести в календарь ещё одну памятную дату.
День образования Следственного комитета Российской Федерации отмечается 15 января. В этот день в 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», что стало поводом внести в календарь ещё одну памятную дату.
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