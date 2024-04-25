ОНК: Экс-замминистра обороны Иванов не имеет жалоб на условия в СИЗО Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов сейчас пребывает в карантинной камере СИЗО «Лефортово», на условия содержания он не жалуется.