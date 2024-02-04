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В США назвали места следующих конфликтов с Россией

США после завершения конфликта на Украине спровоцируют новые конфликты с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Duran сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
То, что Штаты, теряя свою гегемонию  и отсюда сверхдоходы, за счет чего они обеспечивали высокий уровень жизни в стране, а значит и политическую стабильность, пойдут до конца, вплоть до третьей мировой, никто уже не сомневается.
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14 час.
лл
лина любимцева
Наглосаксы всерьез нацелились разорвать и расчленить Россию... До этого они &quot;ходили&quot; на Россию в среднем раз в 100 лет, а сейчас  же у них долгосрочные цели... У них же там уже качать нечего, а  колоний практически лишились, Грабить и наживаться не на чем... А тут такая огромная Россия с территориями, водой, лесами, полезными ископаемыми...  - для них прямо КАЛАЧ!! Ведь не отстанут!!!
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12 час.

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