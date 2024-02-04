В США назвали места следующих конфликтов с Россией

То, что Штаты, теряя свою гегемонию и отсюда сверхдоходы, за счет чего они обеспечивали высокий уровень жизни в стране, а значит и политическую стабильность, пойдут до конца, вплоть до третьей мировой, никто уже не сомневается.

лл

лина любимцева

Наглосаксы всерьез нацелились разорвать и расчленить Россию... До этого они "ходили" на Россию в среднем раз в 100 лет, а сейчас же у них долгосрочные цели... У них же там уже качать нечего, а колоний практически лишились, Грабить и наживаться не на чем... А тут такая огромная Россия с территориями, водой, лесами, полезными ископаемыми... - для них прямо КАЛАЧ!! Ведь не отстанут!!!