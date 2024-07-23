В Тюменской области участники «Движения первых», полицейские и общественники провели акцию «Не рассказывай! Не переводи! Запомни!»

В Тюменской области участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», полицейские межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский», представители общественного совета, дети сотрудников полиции и ребята из Молодежного социально-делового центра провели совместную акцию «Не рассказывай! Не переводи! Запомни!», направленную на профилактику мошенничества.
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