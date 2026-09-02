Автобренд Esteo ужесточил требования к бензину: подробности

«Автоновости дня» обратили внимание на обновленные прайс-листы премиальной марки Esteo: в них прописано, что большому гибридному внедорожнику V27 теперь полагается бензин не ниже АИ-95.
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