Самый таинственный артефакт в мире: что не так с Кутубской колонной

Индию, конечно, называют страной чудес, но есть там вещи, которые удивляют даже местное население. Одно из таких чудес – это так называемая Кутубская колонна, установленная в Дели на площади возле минарета Кутб-Минар.
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