СМИ показали, что осталось от нового танка Leopard 2 после попадания русской ракеты

Немецкий танк атаковала ракета советского противотанкового мобильного комплекса “Фагот”. В Сети появились кадры, запечатлевшие состояние новейшего западного танка Leopard 2 после того, как в боевую технику попала ракета российского производства.
Немецкий танк атаковала ракета советского противотанкового мобильного комплекса “Фагот”. В Сети появились кадры, запечатлевшие состояние новейшего западного танка Leopard 2 после того, как в боевую технику попала ракета российского производства.
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