FiNE NEWS

1 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Отмечали - веселились, подсчитали - прослезились. Думать надо вовремя.Боррель об обратн...
  • Leon Dan
    А вот это уже интересно.Пригожин обвиняет...
  • Константин Котельников
    Шо, опять "готовы"? Типа у Зелепузика еще весна не закончилась?:))) Ну-ну, пусть начинает, просто интересно, кто буде...Украина готова на...

СМИ показали, что осталось от нового танка Leopard 2 после попадания русской ракеты

СМИ показали, что осталось от нового танка Leopard 2 после попадания русской ракеты

Немецкий танк атаковала ракета советского противотанкового мобильного комплекса “Фагот”. В Сети появились кадры, запечатлевшие состояние новейшего западного танка Leopard 2 после того, как в боевую технику попала ракета российского производства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх