Хачанов преодолел Тьена и вышел в четвертьфинал US Open

Русский теннисист Карен Хачанов победил Лёрнера Тьена на стадии 1/8 финала US Open в пяти напряжённых сетах и в седьмой раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, отметив сложность матча и высокую интенсивность розыгрышей.