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Царьград

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Хачанов преодолел Тьена и вышел в четвертьфинал US Open

Хачанов преодолел Тьена и вышел в четвертьфинал US Open

Русский теннисист Карен Хачанов победил Лёрнера Тьена на стадии 1/8 финала US Open в пяти напряжённых сетах и в седьмой раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, отметив сложность матча и высокую интенсивность розыгрышей.

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