В России тестируют комплекс «Кобра», вычисляющий операторов FPV-дронов

Использование беспилотников в военных конфликтах навсегда переменило тактику войн. Дроны активно используются не только как средства ведения наблюдения и разведки, но и для нанесения точных и емких ударов по наиболее значимым целям.
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