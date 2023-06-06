Дэвис и Смолкин в сборной Грузии, Месси просится в «Барсу», Губерниев, Загитова и Валиева на Забеге на Никольской, судейские ошибки в пользу «Спартака», комментаторы финала ЛЧ и другие новости

1. Диана Дэвис и Глеб Смолкин ожидаемо не вошли в состав сборной России, а чуть позже стало известно, что одобрен переход пары в команду Грузии.
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