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Дэвис и Смолкин в сборной Грузии, Месси просится в «Барсу», Губерниев, Загитова и Валиева на Забеге на Никольской, судейские ошибки в пользу «Спартака», комментаторы финала ЛЧ и другие новости

Дэвис и Смолкин в сборной Грузии, Месси просится в «Барсу», Губерниев, Загитова и Валиева на Забеге на Никольской, судейские ошибки в пользу «Спартака», комментаторы финала ЛЧ и другие новости

1. Диана Дэвис и Глеб Смолкин ожидаемо не вошли в состав сборной России, а чуть позже стало известно, что одобрен переход пары в команду Грузии.

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