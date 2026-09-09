Режиссер На Хон-Джин представил фантастический боевик в Каннах

Режиссер На Хон-Джин презентовал свой фантастический боевик «Надежда» в Каннах. Действие разворачивается в 1980-х в корейском городке, где жители оказываются втянутыми в борьбу с инопланетными существами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Игорь Балынин: Ру...
- T Не кибервойна, а ...
- Армения снова пов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым