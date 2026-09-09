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Царьград

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Режиссер На Хон-Джин представил фантастический боевик в Каннах

Режиссер На Хон-Джин представил фантастический боевик в Каннах

Режиссер На Хон-Джин презентовал свой фантастический боевик «Надежда» в Каннах. Действие разворачивается в 1980-х в корейском городке, где жители оказываются втянутыми в борьбу с инопланетными существами.

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