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Букмекеры считают «Байер» явным фаворитом финала Лиги Европы против «Аталанты». До турнира коэффициент был 18.00

«Байер» и «Аталанта» сыграют в финале Лиги Европы. В полуфинале «Байер» прошел «Рому» (2:0, 2:2), а «Аталанта» была сильнее «Марселя» (1:1, 3:0).

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