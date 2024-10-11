По данным инсайдера, в разработке находится Hogwarts Legacy Definitive Edition с 10-15 часами н...

По данным инсайдера, в разработке находится Hogwarts Legacy Definitive Edition с 10-15 часами нового контентаИзвестный инсайдер индустрии том Хендерсон сообщил , что в разработке находится Hogwarts Legacy Definitive Edition.
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