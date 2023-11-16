Встреча в Сан-Франциско: Си рассчитывает на "светлое будущее" Китая и США

Председатель КНР заявил американскому лидеру о намерении стабилизировать отношения между странами.В ходе двусторонней встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпин отметил, что намерен обеспечить стабилизацию отношений между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии