Встреча в Сан-Франциско: Си рассчитывает на "светлое будущее" Китая и США

ГБ

Геннадий Бережнов

Не таким уж и твёрдым оказался Си. А если учесть кто его встречал, то и униженным. Однако сохранить оборот товаров более 700 млрд. долларов обязывает к терпению и толерантности! А для США он как был так и остался диктатором.