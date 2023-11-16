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Встреча в Сан-Франциско: Си рассчитывает на "светлое будущее" Китая и США

Встреча в Сан-Франциско: Си рассчитывает на "светлое будущее" Китая и США

Председатель КНР заявил американскому лидеру о намерении стабилизировать отношения между странами.В ходе двусторонней встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпин отметил, что намерен обеспечить стабилизацию отношений между странами.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Не таким уж и твёрдым оказался Си. А если учесть кто его встречал, то и униженным. Однако сохранить оборот товаров более 700 млрд. долларов обязывает к терпению и толерантности! А для США он как был так и остался диктатором.
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