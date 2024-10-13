Правила стирки джинсов: как их стирать, чтобы не портились

Джинсы — одна из самых популярных и удобных вещей в гардеробе большинства людей. Однако многие сталкиваются с вопросом: как часто их следует стирать? Эксперты в области ухода за одеждой предлагают несколько советов, которые помогут сохранить ваши любимые джинсы в отличном состоянии.