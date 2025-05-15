Он проиграл итальянцу 6:7(1), 4:6 и не смог защитить прошлогодний титул. – Какие были ощущения на корте во время матча? Вы уже дважды проигрывали ему, но сегодня казалось, что все было совсем иначе – он смог решить проблемы в начале матча.