В московских клиниках приостановлена работа томографии с искусственным интеллектом

Эксперты посчитали, что искусственному разуму пока рано доверять постановку диагнозов.Росздравнадзор остановил внедрение искусственного интеллекта в процесс диагностирования заболеваний в клиниках Москвы.
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