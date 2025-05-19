Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

РИА Новости/Мария Девахина Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций у нее получится задушить Россию, заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков в телеграм-канале.