Пушков: Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

РИА Новости/Мария Девахина Европа из раза в раз совершает одну и ту же ошибку, надеясь, что очередным пакетом санкций у нее получится задушить Россию, заявил член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков в телеграм-канале.
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