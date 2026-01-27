Не спешите выбрасывать: 3 признака, что вашей обуви нужна реставрация

Реставрация каблука и другие виды профессионального ремонта часто спасают обувь, которую многие выбрасывают слишком рано.
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