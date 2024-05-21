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Хуснуллин: сборы в ЖКХ должны идти на модернизацию сетей, а не на иномарки

Хуснуллин: сборы в ЖКХ должны идти на модернизацию сетей, а не на иномарки

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал РИА Новости, что ресурсоснабжающие организации в системе ЖКХ в первую очередь должны направлять собранные средства на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не на высокие зарплаты и покупку дорогих автомобилей.

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