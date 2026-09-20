Обрезка малины и смородины в сентябре: как заложить урожай следующего года и омолодить кусты

Сентябрь – подходящее время, чтобы привести ягодные кустарники в порядок после сезона. Но осенняя обрезка для смородины и малины отличается: у одних растений сейчас достаточно убрать поврежденные и больные ветви, а у других можно полностью удалить побеги, которые уже отплодоносили.
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