Обрезка малины и смородины в сентябре: как заложить урожай следующего года и омолодить кусты

Сентябрь – подходящее время, чтобы привести ягодные кустарники в порядок после сезона. Но осенняя обрезка для смородины и малины отличается: у одних растений сейчас достаточно убрать поврежденные и больные ветви, а у других можно полностью удалить побеги, которые уже отплодоносили.