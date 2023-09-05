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Тоска по тотальному разрыву

Тоска по тотальному разрыву

В разговорах, комментариях и статьях часто можно увидеть упрёк военно-​политического руководства в непоследовательности.

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Комментарии
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леонид рыбаков
просто идеология предателя . Наверно дом там а здесь вахта .
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6 час.
валентина Васильева
Постоянное соглашательство и реверансы в сторону Запада еще хуже. Похоже автор выбирает &quot;Ужас без конца&quot;
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4 час.
наталья иваненко
Прочитав слово-воен,уже совсем неинтересно читать
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2 час.

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