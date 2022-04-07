Происшествия

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В Якутии полицейские проводят профилактические мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дети России – 2022»

В Республике Саха (Якутия) стартовал I этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России – 2022».

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