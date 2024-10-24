Жильцы дома в Петрозаводске получили бассейн вместо парковки

Куча строительного грунта на Древлянской набережной вызывает затопления дома Жильцы дома № 20 по Древлянской набережной обеспокоены — на их подземной парковке периодически появляется самый настоящий бассейн.
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