Москвичу повезло стать 10-тысячным подписчиком медиацентра «Салехард»

Необычное совпадение произошло в конце прошлого года в медиацентре «Салехард». Когда число подписчиков телеграм-канала приближалось к круглой отметке в 10 тысяч, в редакцию пришло сообщение от москвича Вадима.
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