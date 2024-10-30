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Регионы России

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Большинство управляющих многоквартирными домами в Саратовской области своевременно не оплачивают услуги по обращению с ТКО

Большинство управляющих многоквартирными домами в Саратовской области своевременно не оплачивают услуги по обращению с ТКО

По состоянию на 1 октября текущего года анализ платежной дисциплины управляющих многоквартирными домами организаций показал, что только три из 654 управляющих компаний (УК) полностью выполнили свои обязательства по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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