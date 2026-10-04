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Петрушин: Желаю Головину как можно скорее восстановился. Рисковать им в матче с Нигерией нет смысла – это же не отборочная игра

Петрушин: Желаю Головину как можно скорее восстановился. Рисковать им в матче с Нигерией нет смысла – это же не отборочная игра

«Любая травма неприятная. Хоть в официальном матче, хоть в товарищеской игре. Конечно, желаю, чтобы Головин как можно скорее восстановился, - поделился бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин.

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