Politico: ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии самыми сильными в Европе за столетие

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии в начале февраля, стали «самым сильным стихийным бедствием в Европейском регионе за столетие».
Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии в начале февраля, стали «самым сильным стихийным бедствием в Европейском регионе за столетие».
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