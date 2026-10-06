В США отменили налог на дизель и обвинили в топливном кризисе Украину

Федеральные акцизы на топливо не будут собирать до конца текущего года.Президент США Дональд Трамп подписал указ, временно разрешающий использовать на дорогах общего пользования "красный" дизель, ранее предназначенный преимущественно для сельскохозяйственной и строительной техники.