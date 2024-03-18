Заммэра Новосибирска Скатов написал заявление на увольнение

Артем Скатов покидает мэрию Новосибирска. Он написал заявление по собственному желанию. В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что заместитель мэра Новосибирска Артем Скатов покидает свою должность.
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