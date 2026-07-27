Как война XX века стала делом каждого В прошлом материале мы довели нашего героя до состояния гражданина-солдата, встроенного в машину призыва.
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Как война XX века стала делом каждого В прошлом материале мы довели нашего героя до состояния гражданина-солдата, встроенного в машину призыва.
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