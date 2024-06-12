Грядут кадровые назначения? 🤔🤔🤔 Директор Центра культуры и искусства Анна Беляева сложила свои полномочия по собственному желанию.
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Грядут кадровые назначения? 🤔🤔🤔 Директор Центра культуры и искусства Анна Беляева сложила свои полномочия по собственному желанию.