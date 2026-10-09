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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Дело не в состоянии трассы, я просто не слишком хорошо проехал круг, все и все»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Сингапура, отметив, что сам не лучшим образом проехал свой быстрый круг в третьем сегменте.

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