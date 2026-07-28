В Ставрополе сотрудники полиции выявили факт уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ставрополю совместно с коллегами из ФСБ России выявили противоправную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий.
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