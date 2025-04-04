Судебные приставы закрыли дела против лидера группы Little Big

Приставы остановили взыскание долгов с Ильи Прусикина*, солиста группы Little Big, и Софьи Таюрской. Как сообщает РИА Новости, опираясь на данные из судебных приставов и другие документы, взыскание было прекращено из-за отсутствия имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.