Судебные приставы закрыли дела против лидера группы Little Big

Приставы остановили взыскание долгов с Ильи Прусикина*, солиста группы Little Big, и Софьи Таюрской. Как сообщает РИА Новости, опираясь на данные из судебных приставов и другие документы, взыскание было прекращено из-за отсутствия имущества, на которое можно было бы обратить взыскание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии