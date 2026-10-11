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Царьград

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Душа резиденции: стали известны детали встречи Путина и Шредера у русской печи

Душа резиденции: стали известны детали встречи Путина и Шредера у русской печи

Подробности рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Неформальная обстановка, в которой прошла встреча президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, привлекла внимание общественности благодаря одной колоритной детали.

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