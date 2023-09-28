Росстат: За месяц бензин в Тульской области подорожал почти на два рубля

Росстат опубликовал данные о стоимости бензина в регионах России за август 2023 года. Согласно информации службы статистики, средняя цена за литр топлива в Тульской области в последний месяц лета составляла 55 рублей 67 копеек.
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