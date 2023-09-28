ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Погребниченко
    А в Урюпинске, чиновники вышли на работу.В Туле прошло зас...
  • А Кудасов
    Может там ввели "сухой закон" в отдельном регионе и вырубили виноградники? Т.с. к ГТО.Губернатор Дюмин ...
  • ИгорьОвчаренко
    Сколько ещё мы будем утираться после таких прилётов. Генштаб мычит ,что то невразумительное, Воевода   только и заним...Минобороны сообщи...

Росстат: За месяц бензин в Тульской области подорожал почти на два рубля

Росстат: За месяц бензин в Тульской области подорожал почти на два рубля

Росстат опубликовал данные о стоимости бензина в регионах России за август 2023 года. Согласно информации службы статистики, средняя цена за литр топлива в Тульской области в последний месяц лета составляла 55 рублей 67 копеек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх