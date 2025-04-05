Вперед, к небесам! Lost Skies выходит в ранний доступ 18 апреля Lost Skies, кооперативно...

Вперед, к небесам! Lost Skies выходит в ранний доступ 18 апреляLost Skies, кооперативное приключение с элементами выживания и открытым миром от Bossa Games и издателя Humble Games, выходит в ранний доступ на ПК (Steam) уже 18 апреля.
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