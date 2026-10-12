Monday 12th October 2026 - Nasdaq Review E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI:NQZ2026 ClosingTicks Target missed by a few handles then followed up with a continued run in the opposite side.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым