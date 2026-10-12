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Monday 12th October 2026 - Nasdaq Review

Monday 12th October 2026 - Nasdaq Review

Monday 12th October 2026 - Nasdaq Review E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI:NQZ2026 ClosingTicks Target missed by a few handles then followed up with a continued run in the opposite side.

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