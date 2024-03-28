Все о спецоперации на 27 марта: США внезапно рассердились на Макрона, а Британия пришла к неожиданному выводу о России

Российские военные в зоне спецоперации© РИА Новости / Станислав Красильников Вчера 7,2K прочитали О прогнозах на возможное столкновение России и Британии, последствиях для президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии