Все о спецоперации на 27 марта: США внезапно рассердились на Макрона, а Британия пришла к неожиданному выводу о России

Российские военные в зоне спецоперации© РИА Новости / Станислав Красильников Вчера 7,2K прочитали О прогнозах на возможное столкновение России и Британии, последствиях для президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об Украине и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.