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Кубань - страна детства: более 290 тысяч детей отдохнули в крае этим летом

Кубань - страна детства: более 290 тысяч детей отдохнули в крае этим летом

Как написал в своем теоеграмм-канале Вениамин Кондратьев, в детских лагерях и санаториях для детей были организованы тематические смены, досуговые и спортивные мероприятия, обучающие и творческие проекты.

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