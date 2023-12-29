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В ГУР Украины объявили обещания по прибытию ВСУ в Крым выполненными

В ГУР Украины объявили обещания по прибытию ВСУ в Крым выполненными

Однако слова представителя украинской разведки Андрея Юсова восприняли с недоумением.Украинское общество с недоумением восприняло заявление Андрея Юсова о том, что прогнозы ГУР сбылись и ВСУ были в Крыму.

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