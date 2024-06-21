Как Горбачев в молодости воспринял смерть Сталина

Когда из жизни ушел Иосиф Сталин, Михаил Горбачев уже учился в университете. Как же отнесся будущий глава СССР к смерти Сталина? И что сделал после того, как узнал эту новость? «Сталин – нашей юности полет» Имя Иосифа Виссарионовича Сталина сопровождало жизнь Михаила Сергеевича Горбачева с самых малых лет.
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