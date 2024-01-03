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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» должен бороться за тройку как минимум. Шансы есть на победу в Кубке России». Бушманов о москвичах

«Спартак» должен бороться за тройку как минимум. Шансы есть на победу в Кубке России». Бушманов о москвичах

«Спартак» в 2024 году должен бороться как минимум за тройку. Нужно также стабилизировать состав и игру.

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